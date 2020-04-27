Xiaomi официально представила MIUI 12 — новый интерфейс, улучшенная безопасность и многое другое

Компания Xiaomi официально представила новую версию своей фирменной прошивки MIUI. Отмечается, что MIUI 12 стала «мечтой», реализованной в результате десяти лет работы. По заверению разработчиков, MIUI 12 создавалась с нуля и получила ряд отличий от предыдущей версии. Изменения коснулись практически всего — от стилистики оформления до настроек конфиденциальности для приложений.

Интерфейс MIUI 12 обзавелся новой анимацией с плавными переходами, а также динамическими значками приложений. По словам разработчиков, впервые системная анимация MIUI 12 стала сравнима с iOS. Изменились шрифты, контрастность которых теперь варьируется в зависимости от времени суток.

Оболочка предлагает расширенные настройки Always on Display, модифицированный темный режим оформления, а также обновленные фирменные приложения «Здоровье», «Заметки», «Камера» и другие.

Функция Super Wallpaper предоставляет «переходящие» с экрана блокировки на домашний экран анимированные обои. Например, вместо стандартной заставки можно выбрать реалистичную анимацию, демонстрирующую текущую погоду в реальном времени.

Большое внимание было уделено конфиденциальности пользователей: если приложение требует разрешение на использование камеры, GPS или другого модуля, на экране появится запрос на подтверждение. Также компания обновила ряд сертификатов безопасности для предотвращения утечки данных, а специальная системная служба блокирует фоновую активность программ, запрещенную владельцем устройства.

Подвергся модификации и режим многозадачности. Например, при необходимости проверять состояние приложения, его можно перетащить в угол экрана, чтобы закрепить в виде небольшого окна. Эта функция позволит ответить на сообщение, не прерывая просмотр фильма или игру.

Еще одной особенностью прошивки стали расширенные функции, связанные со здоровьем. Смартфон под управлением MIUI 12 способен вести мониторинг активности владельца в течение дня с минимальным расходом заряда аккумулятора. Компания также запустила меню MIUI, которое отображает в высоком разрешении классические темы оформления фирменной оболочки за последние 10 лет.

Пока MIUI 12 будет базироваться на Android 10, полная функциональность станет доступна на флагманских смартфонах. Старт бета-тестирования новой прошивки в Китае начнется сегодня, 27 апреля.