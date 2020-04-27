Xiaomi Mi 10 Youth Edition: Snapdragon 765G и 50-кратный цифровой зум от 296 долларов

Одновременно с анонсом новой версии фирменной оболочки MIUI 12 компания Xiaomi представила и «молодежный» смартфон Mi 10 Youth Edition.

Аппарат получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой дискретизации сенсора 180 Hz, разрешением Full HD+ и поддержкой стандарта HDR 10+. Пиковая яркость — 800 кд/м2. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5. Непосредственно в область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 765G (1 х 2,4 GHz + 1 х 2,2 GHz + 6 х 1,8 GHz). Интегрированный модем X52 5G позволяет работать в мобильных сетях пятого поколения (SA/NSA). За графику отвечает ускоритель Adreno 620. Объем оперативной памяти LPDDR4Х новинки составляет 6 или 8 Gb, встроенного накопителя UFS 2.1 — 64, 128 или 256 Gb.

Основная камера состоит из четырех датчиков: основного на 48 Мп (f/1.79), 8 Мп с широкоугольной оптикой (f/2.2, 120 градусов), сенсора на 8 Мп с телеобъективом (f/2.4, 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум), а также 2 Мп макрообъектива. Фронтальная камера разрешением 16 Мп установлена в небольшом вырезе в экране.

Устройство функционирует под управлением операционной системой Android 10. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт составляет 4160 мА ч. В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС/Beidou, модуль NFC, порт USB Type-C. Габариты составляют 164,06 × 72,77 × 7,88 мм, вес — 192 гр.

Смартфон будет выпускаться в следующих цветовых вариантах: серый, сине-зеленый градиент, оранжевый, зеленый и светло-фиолетовый. В продажу в Китае поступит 30 апреля.

Стоимость Xiaomi Mi 10 Youth Edition в зависимости от конфигурации памяти: