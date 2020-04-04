04.04.2020

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Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 15

Razer Blade 15

Компания Razer представила обновленный игровой ноутбук Blade 15, который получил новые процессоры Intel 10-го поколения (Comet Lake-H) и видеокарты NVIDIA GeForce RTX Super.

Ноутбук Blade 15 выйдет в двух основных версиях, каждая из которых будет доступна в нескольких модификациях.

Razer Blade 15

Базовая модель Razer Blade получила шестиядерный процессор Core i7-10750H (с разгоном до 5.0 GHz), видеокарту вплоть до RTX 2070 Max-Q, Full HD дисплей с частотой до 144 Hz или 4K OLED несенсорный экран, до 512 Gb SSD.

Стоимость базовой модели Razer Blade стартует с отметки 1599 долларов (с графикой GTX 1660 Ti и Full HD экраном). Вариант с 4K OLED-дисплеем, RTX 2070 и 512 Gb SSD будет предложена за 2299 долларов.

Razer Blade 15 Advanced 2020 — мощный ноутбук, который подойдет как для геймеров, так и для создателей контента. Модель будет построена на восьмиядерном процессоре Core i7-10875H (с разгоном до 5.1 GHz), который будут дополнять видеокарты GeForce RTX 2070 Super Max-Q или RTX 2080 Super Max-Q.

Razer Blade 15

Устройство оборудовано 15,6-дюймовым Full HD дисплеем с тонкими рамками, матовым покрытием и частотой обновления до 300 Hz. Также можно выбрать конфигурацию с 4K OLED сенсорным экраном, который охватывает 100% цветового пространства DCI-P3.

Стоимость модели Razer Blade 15 Advanced 2020 составляет 2599 долларов (RTX 2070 Super Max-Q, 512 Gb SSD, Full HD дисплей с частотой 300 Hz). Топовая версия оценена в 3299 долларов (4K OLED сенсорный экран, RTX 2080 Super Max-Q, 1 Tb SSD).

Обе модели получат по 16 Gb оперативной памяти DDR4-2933. Базовая версия Blade 15 будет оснащена батареей емкостью 65 Вт·ч, тогда как продвинутая версия получит более емкую батарею на 80 Вт·ч.

Оба ноутбука оснащены клавиатурой с RGB-подсветкой, но у старшей версии можно будет настроить подсветку каждой клавиши. Оснащение включает модуль Wi-Fi 6, USB-C 3.2 Gen 2 и два USB-A 3.2 Gen 2.

Также компания немного переработала клавиатуру Razer Chroma, сделав правую кнопку Shift длиннее, что должно улучшить набор текста.

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