Представлены новые мобильные CPU Intel Core 10-го поколения семейства Comet Lake-H

Компания Intel анонсировала мобильные высокопроизводительные процессоры Core 10-го поколения семейства Comet Lake-H. Именно эти чипы, построенные по 14 нм техпроцессу, станут основной для самых топовых игровых ноутбуков на ближайшее время. Тепловой пакет процессоров (TDP) составляет 45 Вт, рабочая частота в режиме Turbo Boost может достигать 5 GHz (впервые для процессоров Intel).

Core i9 и Core i7 получили новую функцию под названием «Thermal Velocity Boost». Именно она помогает чипам достигать частоты в 5+ GHz. Благодаря пиковой частоте в 5,3 GHz, процессор Core i9-10980HK сама компания называет самым мощным мобильным CPU.

Новые процессоры поддерживают Wi-Fi 6, Thunderbolt 3, память Intel Optane. В то же время, они не получили графику Iris Plus Gen 11, как процессоры Ice Lake, выполненные по 10 нм техпроцессу.

В этом году с новыми CPU на рынок выйдут не только игровые мобильные ПК, но также тонкие и легкие ноутбуки с толщиной менее 20 мм. Ожидается, что первые модели появятся уже в этом месяце.