NVIDIA анонсировала мобильные видеокарты GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super

Компания NVIDIA анонсировала две новые мобильные видеокарты: GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2080 Super, которые будут доступны также в версиях Max-Q со сниженными частотами и меньшим энергопотреблением. Они построены на базе архитектуры Turing, которая включает отдельное «RT ядро», отвечающее за аппаратную обработку трассировки лучей.

По заверению компании, новинки обеспечивают существенный прирост производительности, по сравнению со стандартными RTX 2080 и RTX 2070. Упоминается технология Dynamic Boost — интеллектуальное распределение лимита мощности между GPU и CPU (у AMD есть аналогичная технология SmartShift), а также технология Advanced Optimus — улучшенная версия Nvidia Optiumus, отвечающая за переключение между интегрированным и дискретным GPU.

Nvidia отмечает, что в этом месяце на рынок выйдет более 100 новых моделей ноутбуков с новыми видеокартами, а продажи первых стартуют уже 15 апреля. Среди новых моделей — Razer Blade 15 2020, Acer Triton 500/ConceptD 7 Ezel, Lenovo Legion 7i, Gigabyte Aorus 15G/17G/17X, ASUS ROG Zephyrus Duo 15, MSI GS66 Stealth/GE66 Raider/Creator 15.