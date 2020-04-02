IBM объявляет об инициативах, направленных на помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Крупнейшие компании, on-line сервисы, образовательные площадки и создатели контента пошли навстречу тем, кто вынужден сидеть дома из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19. На некоторое время они сделали свои услуги бесплатными. Не стала исключением и компания IBM, которая не только открыла доступ к различным инструментам для бизнеса и образования на бесплатной основе, но и непосредственно участвует в исследовании пандемии и поиске возможных выходов из сложившейся ситуации.

Инициативы IBM, направленные на помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и в создании условий для обеспечения деятельности компаний и организаций, можно разбить на три основные группы:

Инструментарий и вычислительные новости для поиска лекарств от COVID-19. Как уже писал журнал InfoCity, для поиска эффективного лекарства от коронавируса Covid-19 был задействован самый мощный суперкомпьютер IBM Summit. Ученые уже сообщили о первых результатах работы суперкомпьютера. Теперь IBM возглавляет консорциум из американских лабораторий и IТ-корпораций с общей вычислительной мощностью свыше 330 петафлопс, в рамках которого ведется работа по лучшему пониманию механизмов работы вируса, а также определению лучших методов лечения и лекарств от заболеваний, вызванных им. Содействие образовательным учреждениям в переходе на удаленный формат обучения школьников и студентов. Вместе с волонтерами IBM и представителями компании Cisco проводится обучение учителей и преподавателей и настройка приложение Webex в школах и университетах самых разных европейских стран для организации видеоконференцсвязи с возможностями интерактивного мультимедийного взаимодействия и записью лекций или уроков. В настоящее время программа активно идет в Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии и Чехии. При этом более 2000 волонтеров IBM поддерживают 70 тысяч студентов из тысячи школ. Бесплатный пробный доступ к решениям IBM, облегчающим переход на удаленную работу для компаний и организаций. 2 апреля IBM объявила о создании чат-бота Watson Assistant for Citizens, который поможет госорганам в разных странах мира снизить нагрузку по запросам от граждан и удовлетворить их интерес во всех аспектах пандемии и мерах, принимаемых по борьбе с ней, как на местном, так и на глобальном уровне. Watson Assistant for Citizens использует имеющиеся в настоящее время данные из внешних и местных источников, таких как ссылки на закрытие школ, новости и документы на государственном веб-сайте. IBM уже предоставляет эту услугу в США, а также сотрудничает с организациями по всему миру — в Великобритании, Греции, Испании, Италии, Польше, Финляндии, Чехии и других странах. IBM предлагает Watson Assistant for Citizens бесплатно в течение не менее 90 дней и поможет с первоначальной настройкой, которая обычно выполняется в течение нескольких дней. Базовое решение доступно на английском и испанском языках и может быть адаптировано для других языков. Кроме того, IBM предлагает пробный бесплатный доступ на 90 дней на решения, позволяющие обеспечить переход к удаленной работе и эффективное управление удаленной инфраструктурой.

«Пандемия вынуждает всех без исключения вносить коррективы в то, как работают компании и организации по всему миру. Мы предложили своим сотрудникам в Украине и странах СНГ рассмотреть временную опцию удаленной работы из дома, так как здоровье и безопасность персонала — наивысший приоритет компании IBM. При этом мы продолжаем обеспечивать непрерывность обслуживания критически важной деятельности наших заказчиков и бизнес-партнеров, а также помогаем им адаптироваться и развивать бизнес в условиях новой реальности», — говорит руководитель коммерческого департамента IBM в Украине и странах СНГ Евгений Пасичнюк.

Для получения предметной информации или консультаций по этим и другим возможностям и инициативам IBM, компании и организации Азербайджана могут обращаться непосредственно к Евгению по электронному адресу [email protected] или к бизнес-партнерам IBM. Кроме того, информация об инициативах, а также вебинарах по использованию решений IBM транслируется на русском языке через официальные страницы IBM в странах СНГ в Facebook, VK и Twitter.