Суперкомпьютерный консорциум займется исследованиями, связанными с коронавирусной инфекцией

Управление научно-технической политики Белого дома, министерство энергетики США и компания IBM в сотрудничестве с другими компаниями (Amazon, Google и Microsoft), академическими учреждениями и федеральными агентствами создали суперкомпьютерный консорциум, призванный обеспечить доступ к самым высокопроизводительным в мире вычислительным ресурсам в интересах исследований, связанных с COVID-19.

В распоряжении консорциума находится беспрецедентный вычислительный ресурс — 16 систем суммарной производительностью более 330 PFLOPS. В них насчитывается 775000 процессорных ядер и 34000 графических процессоров.

Как отмечают создатели консорциума, борьба с COVID-19 подразумевает обширные исследования в таких областях, как биоинформатика, эпидемиология и молекулярное моделирование. Доступ к суперкомпьютерам позволит исследователям существенно ускорить работу. Совет экспертов будет оценивать предложения, поступающие от исследователей по всему миру, и предоставлять доступ к суперкомпьютерным возможностям наиболее перспективным проектам.