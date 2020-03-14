14.03.2020

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Суперкомпьютер IBM Summit используется для исследований COVID-19

IBM Summit

Для поиска эффективного лекарства от коронавируса Covid-19 был задействован самый мощный суперкомпьютер IBM Summit. Ученые уже сообщили о первых результатах работы суперкомпьютера.

Сообщается, что после анализа множества вариантов IBM Summit предложил ученым обратить внимание на найденные им 77 низкомолекулярных соединений. По мнению исследователей, каждое из них заслуживает дальнейшего изучения и потенциально может стать лекарством от коронавируса.

«Полученные данные не означают, что мы нашли лекарство от коронавируса. Тем не менее мы очень надеемся, что результаты вычислений послужат основой для будущих исследований, которая будет использоваться для поиска лекарства», — отметил Джереми Смит (Jeremy Smith), директор Центра молекулярной биофизики ORNL.

Мощности суперкомпьютера IBM Summit были предоставлены исследователям бесплатно. Для результатов вычислений ему потребовалось два дня. Медики сообщили, что внимательно изучат все 77 вариантов найденных соединений.

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