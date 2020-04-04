ASUS обновила игровые ноутбуки ROG Strix, ROG Strix SCAR и ROG Zephyrus

Компания ASUS обновила серии игровых ноутбуков ROG Strix и ROG Zephyrus. Устройства получили новые процессоры Intel Core 10 поколения, видеокарты GeForce RTX Super и улучшенные дисплеи.

15,6-дюймовая версия ASUS ROG Strix G15 (G512) и 17,3-дюймовая модель G17 (G712) оснащены экранами IPS Full HD с частотой обновления 240 Hz и временем отклика 3 мс, а также получили оптимизированную систему охлаждения.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core 10-го поколения (i7-10750H, i7-10875H, i5-10300H) наряду с видеокартой NVIDIA RTX 2070 Super и до 32 Gb памяти DDR4 @3200 MHz. Добавлены два новых цветовых исполнения корпуса Glacier Blue и Electro Punk в дополнение к традиционному черному. Нижняя часть ноутбука переработана для упрощения доступа к таким компонентам как модули ОЗУ и платы SSD. 15- и 17-дюймовые модели оснащаются двумя накопителями M.2 NVMe PCIe общим объемом до 1 Tb, работающими в режиме ускорения RAID 0, а третий слот может использоваться для расширения дискового пространства.

Емкость встроенной батареи равна 66 Вт·ч. Новинки получили модуль связи Wi-Fi 6, USB-C который поддерживает стандарт DisplayPort за исключением передачи по нему питания. Размеры и вес модели G512 составляют 36 × 27,5 × 2,58 см и 2,4 кг, а модели G712 — 39,97 × 29,34 × 2,65 см при массе 2,85 кг.

Ноутбуки получили 3 цветовых решения: Original Black, Glacier Blue и Electro Punk. В том же дизайне выполнены фирменные аксессуары: мышь, коврик, наушники и рюкзак.

Более продвинутые ноутбуки ROG Strix SCAR 15 (G532) и 17 (G732) тоже получили аналогичное обновление. Они оснащены экранами IPS с частотой 300 Hz и задержками 3 мс. Могут оснащаться 16-поточным процессором Intel Core i9 10980HK или i7-10875H, видеокартой NVIDIA RTX 2070 Super с частотой 1540 MHz в режиме разгона при потреблении 115 Вт.

Особое издание Strix SCAR 17 получило мощную видеокарту GeForce RTX 2080 Super с автоматическим разгоном ROG Boost до частоты 1560 MHz при потреблении 150 Вт.

Модели ASUS G532 и G732 комплектуются батареей на 66 Вт·ч. Размеры составляют 36,03 × 27,5 × 2,5 см при весе 2,57 кг и 40 × 29,3 × 2,6 см с массой 2,85 кг соответственно.

Обновленная модель ROG Zephyrus M15 (GU502) получила два новых цветовых исполнения — Prism Gray, Prism Black и новый стиль Brushed Black в дополнение к традиционному черному цвету.

Zephyrus M15 оснащен процессорами Intel Core 10 поколения — 16-поточным i7-10875H и 12-поточным i7-10750H, и видеокартой вплоть до GeForce RTX 2070 Super с автоматическим разгоном по частоте ядра до 1435 MHz при 90-Вт энергопотреблении. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 Gb DDR4 3200 MHz. Использованы SSD-платы M.2 NVMe PCIe объемом до 1 Tb с поддержкой RAID 0.

Пользователям предложен выбор дисплеев: vIPS Full HD 144 Hz, Full HD 240 Hz со временем отклика 3 мс и экран высокого разрешения IPS UHD 60 Hz, причем два последних прошли заводскую калибровку, имеют 100% охват цветового пространства Adobe RGB и получили сертификацию Pantone Validated.

Есть поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 6, порт Thunderbolt 3 в исполнении USB-C поддерживает передачу данных на скорости до 40 Гбит/с, может транслировать до 4 линий PCIe 3.0, 8 линий DisplayPort 1.2 (поддерживается и DP 1.4) и обеспечивает работу интерфейса USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с).

Емкость батареи составляет 76 Вт·ч. Усиленный магниевым сплавом корпус имеет размеры 36 × 25,2 × 1,99 см в исполнении Prism (версия Brushed на 1 мм тоньше) при массе 1,9 кг.

Также были обновлены модели ASUS Zephyrus S17 (GX701) и S15 (GX502). Они получили 16-поточный процессор Intel Core i7-10875H 10-го поколения и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super с функцией ROG Boost, повышающей частоту ядра до 1540 MHz при энергопотреблении 115 Вт.

Новшеством стала опция с экраном IPS с частотой обновления 300 Hz и временем задержки 3 мс, сертифицированная по стандарту Pantone Validation. Ноутбуки оборудованы активной аэродинамической системой охлаждения для максимизации воздушного потока.