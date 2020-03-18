Apple представила обновленный Mac mini

Вместе с анонсом обновленного MacBook Air и нового iPad Pro компания Apple объявила, что стандартные конфигурации ее Mac mini получили удвоенный объем встроенного накопителя.

Базовая версия Mac mini за 799 долларов теперь поставляется с твердотельным накопителем емкостью 256 Gb, а версия за 1099 долларов получила накопитель емкостью 512 Gb.

Младшая версия оснащена процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 3,6 GHz, встроенным графическим процессором Intel UHD Graphics 630, а также 8 Gb оперативной памяти DDR4, работающая на частоте 2666 MHz. Старшая версия получила процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,0 GHz (Turbo Boost до 4,1 GHz).

Компания отмечает, что корпус каждого Mac mini сделан из 100% переработанного алюминия.

Обновленный Mac mini уже доступен на официальном сайте Apple.