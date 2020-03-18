Планшет Apple iPad Pro получил новый процессор и лидар

Компания Apple представила планшет iPad Pro следующего поколения. Модель 2020 года получила более мощный процессор, двойную камеру со сканером LiDAR, улучшенные микрофоны студийного качества и поддержку клавиатур со встроенным трекпадом.

Планшет доступен в модификациях с экраном Liquid Retina размером 11 дюймов и 12,9 дюйма по диагонали. В первом случае разрешение составляет 2388 × 1668 точек, во втором — 2732 × 2048 пикселей. Яркость достигает 600 кд/м2.

Устройство работает на базе процессора A12Z Bionic с движком Neural Engine и сопроцессором M12. Покупателям будут предложены версии с флеш-накопителем вместимостью 128, 256, 512 Gb и 1 Tb.

Новинка оснащена двойной основной камерой, которая объединяет 12 Мп широкоугольный модуль и 10 Мп ультраширокоугольный. Реализованы двукратный оптический зум и пятикратный цифровой зум. Имеется вспышка True Tone.

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В оснащение вошел сканер LiDAR (Light Detection and Ranging), который измеряет точное время прохождения света, отраженного от поверхности объектов на дистанции до пяти метров. Он функционирует как в помещении, так и на улице. Одна из сфер применения сканера — дополненная реальность.

Новый iPad Pro оснащается системой из пяти микрофонов студийного качества. В Apple отмечают, что в паре с улучшенными камерами планшет позволяет записывать видео и звук высокого качества и подойдет для режиссеров, подкастеров и других создателей контента.

Взаимодействовать с планшетом можно при помощи пальцев, специального пера или посредством новой клавиатуры Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Клавиатура примагничивается к iPad Pro и удерживает его на весу. Есть возможность фиксации угла наклона планшета. Трекпад поддерживает жесты Multi-Touch. Оснащение включают адаптеры Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.0, модем LTE (не у всех версий).

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.В качестве программной платформы применяется iPadOS 13.4.

Стоимость младшей версии Apple iPad Pro начинается с 799 долларов, старшей — с 999 долларов.

Magic Keyboard для 11-дюймового iPad Pro оценена в 299 долларов, а для 12,9-дюймового – 349 долларов.

Прием заказов на устройство уже начался.