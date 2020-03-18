18.03.2020

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Apple представила обновленный MacBook Air с клавиатурой «ножницы»

Apple MacBook Air

Компания Apple представила MacBook Air нового поколения с клавиатурой Magic Keyboarad и процессорами Intel 10-го поколения.

Обновленная модель MacBook Air стала в два раза более производительной, получила клавиатуру Magic Keyboard с механизмом «ножницы» (как в 16-дюймовом MacBook Pro), удвоенный объем встроенного накопителя, а стоимость стала дешевле модели предыдущего поколения.

За производительность нового MacBook Air отвечают процессоры Intel 10-го поколения. На выбор доступно три чипа:

  • 2-ядерный Intel Core i3 1,1 GHz, Turbo Boost до 3,2 GHz;
  • 4-ядерный Intel Core i5 1,1 GHz, Turbo Boost до 3,5 GHz;
  • 4-ядерный Intel Core i7 1,2 GHz, Turbo Boost до 3,8 GHz.

Благодаря графическому ускорителю Intel Iris Plus новый MacBook Air теперь обеспечивает на 80% более высокую производительность при обработке графики. На таком ноутбуке можно будет даже заниматься монтажом и 3D-моделированием.

Базовый MacBook Air теперь оснащается минимальным SSD на 256 Gb. Если этого мало, в конфигураторе можно заказать SSD до 2 Tb. Оперативная память составляет 8 или 16 Gb.

Apple MacBook Air

Заявленная автономность почти не изменилась: 11 часов в режиме браузера и 13 часов в режиме просмотра видео.

Особенности MacBook Air 2020:

  • Система из трех микрофонов для более эффективного захвата голоса при работе с FaceTime;
  • Трекпад Force Touch;
  • Три порта Thunderbolt 3 для быстрого обмена данными и зарядки;
  • Поддержка внешних мониторов с разрешением до 6K;
  • Усовершенствованные стереодинамики, которые лучше передают низкие частоты и звучат на 25% громче;
  • Бесплатная годовая подписка на Apple TV+ в комплекте.

Стоимость нового Apple MacBook Air начинается от 999 долларов.

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