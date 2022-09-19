Представлены игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate с процессором Dimensity 9000+

Компания ASUS представила флагманские игровые смартфоны ROG Phone 6D и ROG Phone 6D Ultimate. В качестве базовой основы выступили модели ROG Phone 6 и 6 Pro, представленные в июле этого года.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2448 × 1080 пикселей, соотношением сторон 20.4:9, частотой обновления до 165 Hz (понижается до 144, 129, 90 и 60 Hz) и частотой отклика сенсорного слоя 720 Hz. Пиковая яркость достигает 1200 кд/м2. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Есть поддержка HDR10+.

Это первые смартфоны, которые оснащены флагманским 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9000+. За графику отвечает ускоритель Mali-G710 MC10. Объем оперативной памяти (LPDDR5X) у ASUS ROG Phone 6D составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-накопителя (UFS3.1) — 256 Gb. ASUS ROG Phone 6D Ultimate получил 16 Gb ОЗУ и 512 Gb ПЗУ, в модели реализована система, позволяющая открывать часть крышки для охлаждения, эффективность которого увеличена на 20%. Откидная часть называется AeroActive Portal, при выпадении из рук она автоматически закроется для предотвращения повреждения.

Основная тройная камера включает следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.9, EIS), 13 Мп (f/2.4) модуль с широкоугольной оптикой и 5 Мп (f/2.0) макрообъектив. Есть поддержка записи видео в 8К. Фронтальная камера разрешением 12 Мп (Sony IMX663).

За автономность отвечает двойной аккумулятор общей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Предусмотрено два разъема USB Type-C: один снизу и один на левой грани. За звук отвечают продвинутые стереодинамики Hi-Res. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 3,5-мм разъем для наушников и экранный сканер отпечатков пальцев. Смартфоны соответствует степени защиты IPX4. Габариты составляют 173 х 77 х 10,3 мм, вес – 239 гр. Применяется операционная система Android 12 с надстройкой ROG UI/Zen UI.

Версия 6D Ultimate оснащена цветным PMOLED-дисплеем ROG Vision на задней панели, а стандартная версия — логотипом ROG со светодиодной подсветкой. Также есть ультразвуковые триггеры AirTrigger 6 с поддержкой жестов.

Цены на смартфоны ASUS ROG Phone 6D и ROG Phone 6D Ultimate составляют 910 и 1370 долларов соответственно. Смартфоны представлены только в одном варианте — сером.

Кроме того, компания представила ROG Phone 6 Batman Edition — лимитированную версию смартфона, созданную в коллаборации с Warner Bros. Модель отличается особым дизайном корпуса и тематическим интерфейсом. В комплект поставки входят специальный чехол с 3D-эффектом, мини-прожектор для Бэт-сигнала, а также скрепка для извлечения SIM в форме эмблемы Бэтса.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Смартфон будет доступен в двух разных изданиях — со Snapdragon 8+ Gen 1 (ROG Phone 6) или Dimensity 9000+ (ROG Phone 6D). Цены пока не названы.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az