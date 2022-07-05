Представлены флагманские игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro

Компания ASUS представила игровые флагманы нового поколения — ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro. Новые устройства предлагают мощную начинку для самых требовательных геймеров.

Внешний вид новинок схож с серией ROG Phone 5, принципиальных отличий нет, только модуль камеры получил другую форму. На задней панели смартфонов также размещен логотип ROG и дополнительный экран. На боковых гранях расположены ультразвуковые курки AirTrigger для управления в играх. Кроме того, фирменный подключаемый кулер AeroActive Cooler 6 имеет еще четыре дополнительные физические кнопки. Корпус получил защиту по стандарту IPX4.

Система охлаждения новых смартфонов стала еще эффективнее. По заверениям компании, в Genshin Impact новый ROG Phone 6 после 30 минут игры на максимальных настройках выдает стабильный показатель частоты кадров 59,4 fps и нагрев до 44,2 градуса. При подключении кулера средний fps повышается до 59,7, а температура снижается до 37,2 градуса.

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ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2448 × 1080 пикселей, соотношением сторон 20.4:9, частотой обновления до 165 Hz (понижается до 144, 129, 90 и 60 Hz) и частотой отклика сенсорного слоя 720 Hz. Пиковая яркость достигает 1200 кд/м2. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Есть поддержка HDR10+.

Смартфоны построены на базе мощного новейшего процессора Snapdragon 8+ Gen 1 (до 3,2 GHz). Объем оперативной памяти (LPDDR5) ASUS ROG Phone 6 составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-накопителя (UFS3.1) — 256 или 512 Gb. Версия ASUS ROG Phone 6 Pro получила 18 Gb ОЗУ и 512 Gb ПЗУ.

Основная тройная камера включает следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 5 Мп макрообъектив. Фронтальная камера разрешением 12 Мп (Sony IMX663).

За автономность отвечает двойной аккумулятор общей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Предусмотрено два разъема USB Type-C: один снизу и один на левой грани. За звук отвечают продвинутые стереодинамики Hi-Res. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, 3,5-мм разъем для наушников и экранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 173 х 77 х 10,3 мм, вес – 239 гр. Применяется операционная система Android 12 с надстройкой ROG UI / Zen UI.

Цены на смартфоны:

ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro: 12/256 Gb – 999 евро, 16/512 Gb – 1149 евро;

ASUS ROG Phone 6 Pro: 18/512 Gb — 1299 евро.

Также покупатели смогут приобрести различные аксессуары: навесной кулер AeroActive, контроллер ROG Kunai, беспроводные наушники ROG Cetra True Wireless и ROG Cetra True Wireless Pro.

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