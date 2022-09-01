Представлен ноутбук-трансформер ASUS Zenbook 17 Fold OLED со складным экраном

Компания ASUS в рамках выставки IFA 2022 поделилась подробностями о флагманском ноутбуке Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) оснащенным складным экраном. Впервые о новинке производитель рассказал на январской выставке CES 2022, теперь же появились сроки выхода, цена и другие данные.

Ноутбук получил складной 17,3-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2560 x 1920 пикселей, с соотношением сторон 4:3 и частотой обновления в 60 Hz. При сгибании панель превращается в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920 × 1280 пикселей каждый. Шарнир обеспечивает угол раскрытия до 180 градусов, при этом его ресурс составляет 30 тыс. циклов. Это соответствует 6 циклам открывания в день на протяжении 9 лет.

Для панели заявлены 100% охвата цветового пространства DCI-P3, динамическая контрастность 1 000 000:1 и скорость отклика в 0,2 мс. Складной OLED-дисплей поддерживает сенсорный ввод, обладает сертификациями PANTONE Validated, Dolby Vision HDR и TÜV Rheinland.

За производительность отвечает процессор Intel Core i7-1250U 12-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe. Есть 16 Gb оперативной памяти и SSD PCIe на 1 Tb. Емкость аккумуляторной батареи составляет 75 Вт·ч, присутствует поддержка технологии USB-C Easy Charge. Это позволяет заряжать новинку с помощью блока с интерфейсом USB-C и сертификацией Power Delivery или мобильного аккумулятора. В комплекте идет зарядное устройство на 65 Вт, которое поддерживает быструю зарядку.

В устройстве реализован целый ряд новейших интеллектуальных технологий. Например, инфракрасная HD-камера вместе с поддержкой Windows Hello и новым чипом Intel Visual Sensing Controller позволяет с помощью технологий искусственного интеллекта обнаруживать присутствие пользователя для авторизации в системе. Есть датчик освещенности для настройки яркости экрана и цветовой температуры. Также ИИ используется в веб-камере для улучшения качества изображения.

Новинка оснащена четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой технологии Dolby Atmos. В сочетании с полноразмерной Bluetooth-клавиатурой ASUS ErgoSense, оснащенной тачпадом, складная конструкция позволяет использовать Zenbook 17 Fold OLED как ПК, ноутбук, планшет, экранную клавиатуру, электронную книгу или дополнительный дисплей.

Заявлена поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 с эксклюзивной функцией Wi-Fi SmartConnect, позволяющей повысить качество и стабильность связи. Есть два разъема Thunderbolt 4 (USB Type-C со скоростью до 40 Гбит/с) с функцией быстрой зарядки Easy Charge и аудиоразъем 3,5 мм. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 11 Pro. Габариты Zenbook 17 Fold OLED в открытом состоянии составляют 378,5 × 287,6 × 8.7–11,7 мм, в закрытом — 287,6 × 189,3 × 17,4–31,9 мм. Вес без клавиатуры — 1,5 кг.

Ноутбук поступит в продажу в четвертом квартале 2022 года по цене от 3499 долларов.

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