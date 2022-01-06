ASUS Zenbook 17 Fold OLED: ноутбук со складным экраном

На CES 2022 компания ASUS представила разработанный в сотрудничестве с Intel и BOE Technology Group 17,3-дюймовый ноутбук, оснащенный складным OLED-экраном с соотношением сторон 4:3 и разрешением 2,5K.

При сгибании панель превращается в два бесшовно примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920 × 1280 пикселей каждый. В сочетании с полноразмерной Bluetooth-клавиатурой ASUS ErgoSense, оснащенной тачпадом, складная конструкция позволяет использовать Zenbook 17 Fold OLED как ПК, ноутбук, планшет, экранную клавиатуру, электронную книгу или дополнительный дисплей.

Складной OLED-дисплей поддерживает сенсорный ввод, обладает сертификациями PANTONE Validated, Dolby Vision HDR и TÜV Rheinland, а также имеет охват 100% цветового пространства DCI-P3. Дополняет мультимедийные возможности ноутбука акустическая система из четырех динамиков Harman Kardon с поддержкой технологии Dolby Atmos.

За производительность отвечает процессор Intel Core i7 12-го (серия U) с интегрированной графикой Iris Xe. Набор интерфейсов включает два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 и технологии быстрой зарядки встроенного аккумулятора, емкость которого составляет 75 Вт·ч. Эти же порты могут использоваться для подключения к устройству внешних мониторов. Ноутбук отвечает стандартам программы Intel Evo.

В устройстве также реализован целый ряд новейших интеллектуальных технологий. Например, инфракрасная HD-камера вместе с поддержкой Windows Hello и новым чипом Intel Visual Sensing Controller позволяет с помощью технологий искусственного интеллекта обнаруживать присутствие пользователя для авторизации в системе.

Ноутбук ASUS Zenbook 17 Fold OLED поступит в продажу в середине 2022 года.