spot_img
21 сентября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыNVIDIA показала платформу RTX Remix для создания графических модов

NVIDIA показала платформу RTX Remix для создания графических модов

RTX Remix

На презентации видеокарт линейки GeForce RTX 4000 компания NVIDIA представила ИИ-утилиту RTX Remix — бесплатную платформу для моддинга, построенную на базе NVIDIA Omniverse. Она позволит желающим создавать моды и ремастеры старых игр с улучшенными текстурами, полноценной трассировкой лучей, а также с поддержкой DLSS 3 и технологии Reflex.

RTX Remix

NVIDIA показала работу RTX Remix на примере нескольких игр, включая The Elder Scrolls III: Morrowind и Mount & Blade. Инструменты можно будет использовать с целым рядом игр, работавших на DirectX 8 или 9 и графических пайплайнах с фиксированной функциональностью.

Платформа позволит по нажатию «горящей клавиши» во время игры перейти в режим сканирования, чтобы программа начала перехватывать инструкции для рендеринга, поступающие к графическому процессору. Затем все данные конвертируется в универсальный формат Universal Scene Description (USD), используемый платформой NVIDIA Omniverse.

RTX Remix при помощи ИИ способна не только распознавать сцены. NVIDIA обещает, что среди ее возможностей будут:

  • увеличение разрешения текстур до 4 раз и добавление карт нормалей;
  • синхронизация прогресса работы по обновлению ассетов в «облаке»;
  • упрощенный редактор освещения;
  • поддержка технологий RTXDI и ReSTIR GI для динамического и глобального освещения;
  • редактирование сцен в реальном времени во время игры.

Релиз RTX Remix состоится в ноябре 2022 года. Предполагается, что утилита будет распространяться бесплатно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяВ Steam вышла игра, созданная искусственным интеллектом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,192ФанатыМне нравится
997ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»