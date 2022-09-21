NVIDIA показала платформу RTX Remix для создания графических модов

На презентации видеокарт линейки GeForce RTX 4000 компания NVIDIA представила ИИ-утилиту RTX Remix — бесплатную платформу для моддинга, построенную на базе NVIDIA Omniverse. Она позволит желающим создавать моды и ремастеры старых игр с улучшенными текстурами, полноценной трассировкой лучей, а также с поддержкой DLSS 3 и технологии Reflex.

NVIDIA показала работу RTX Remix на примере нескольких игр, включая The Elder Scrolls III: Morrowind и Mount & Blade. Инструменты можно будет использовать с целым рядом игр, работавших на DirectX 8 или 9 и графических пайплайнах с фиксированной функциональностью.

Платформа позволит по нажатию «горящей клавиши» во время игры перейти в режим сканирования, чтобы программа начала перехватывать инструкции для рендеринга, поступающие к графическому процессору. Затем все данные конвертируется в универсальный формат Universal Scene Description (USD), используемый платформой NVIDIA Omniverse.

RTX Remix при помощи ИИ способна не только распознавать сцены. NVIDIA обещает, что среди ее возможностей будут:

увеличение разрешения текстур до 4 раз и добавление карт нормалей;

синхронизация прогресса работы по обновлению ассетов в «облаке»;

упрощенный редактор освещения;

поддержка технологий RTXDI и ReSTIR GI для динамического и глобального освещения;

редактирование сцен в реальном времени во время игры.

Релиз RTX Remix состоится в ноябре 2022 года. Предполагается, что утилита будет распространяться бесплатно.

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