NVIDIA представила видеокарты линейки GeForce RTX 4000 с GPU Ada Lovelace и DLSS 3.0

Компания NVIDIA провела презентацию, на которой представила первые модели видеокарт линейки GeForce RTX 4000, архитектуру Ada Lovelace и технологию DLSS 3.0.

Архитектура Ada Lovelace на основе техпроцесса TSMC 4N включает максимально до 76 млрд. транзисторов и до 18 тыс. ядер CUDA. Максимальная производительность GPU достигает 90 TFLOP.

Глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) показал первые модели новой серии — GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 с 16 Gb памяти и GeForce RTX 4080 с 12 Gb памяти. Видеокарты на архитектуре Ada Lovelace используют тензорные ядра 4-го поколения и RT-ядра 3-го поколения.

Новые видеокарты поддерживают технологию масштабирования изображения DLSS 3.0, которая до 4 раз улучшает производительность игр. Технология станет доступна 12 октября в более чем 35 играх, включая Hogwarts Legacy и Cyberpunk 2077. Также поддержка DLSS 3 появится в S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

Характеристики GeForce RTX 4090:

Число ядер CUDA: 16 384 единиц;

Базовая тактовая частота: 2,23 GHz;

Тактовая частота с ускорением: 2,52 GHz;

Память: 24 Gb GDDR6X;

Разрядность шины: 384-бит;

Энергопотребление: 450 Вт;

Производительность: в 2-4 раза выше, чем у 3090 Ti в зависимости от задачи;

Габариты: 304х137 мм.

Цена RTX 4090 — 1599 долларов. Старт продаж состоится 12 октября.

Характеристики GeForce RTX 4080 16 Gb:

Число ядер CUDA: 9728 единиц;

Базовая тактовая частота: 2,21 GHz;

Тактовая частота с ускорением: 2,51 GHz;

Память: 16 Gb GDDR6X;

Разрядность шины: 256-бит;

Энергопотребление: 320 Вт;

Производительность: в 2-4 раза выше, чем у 3080 Ti, в зависимости от задачи.

Цена RTX 4080 — 1199 долларов Продажи начнутся в ноябре 2022 года.

Характеристики GeForce RTX 4080 12 Gb:

Число ядер CUDA: 7680 единиц;

Базовая тактовая частота: 2,31 GHz;

Тактовая частота с ускорением: 2,61 GHz;

Память: 12 Gb GDDR6X;

Разрядность шины: 192-бит;

Энергопотребление: 285 Вт;

Производительность: в 2-4 раза выше, чем у 3080 Ti, в зависимости от задачи.

Цена RTX 4080 составляет 899 долларов. Продажи начнутся в ноябре 2022 года.

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