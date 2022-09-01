Lenovo представила ноутбук со складным OLED-дисплеем ThinkPad X1 Fold Gen 2

В рамках выставки IFA 2022 компания Lenovo представила ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Fold второго поколения со складным дисплеем, который был анонсирован в июле этого года. Новинка придет на смену ThinkPad X1 Fold, представленному в 2020 году.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 оснащен 16,3-дюймовым сенсорным OLED-экраном (13,3-дюймовый у предшественника) разрешением 2560 × 2024 пикселей и соотношением сторон 4:3. При этом корпус и рамки вокруг экрана стали тоньше. Максимальная яркость экрана составляет 600 кд/м2. При использовании в сложенном виде диагональ экрана составляет 12 дюймов при соотношении сторон 3:2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR и Dolby Vision. Поставляется устройство вместе с полноразмерной Bluetooth-клавиатурой и подставкой, которые крепятся к задней части сложенного компьютера при помощи магнитного крепления.

Аппаратная начинка ThinkPad X1 Fold Gen 2 включает 10-ядерный процессор Intel 12-го поколения (Core i5 U или Core i7 U) со встроенной графикой и поддержкой бизнес-платформы Intel vPro Enterprise. Объем оперативной памяти DDR5 достигает 32 Gb, емкость SSD — до 1 Tb.

Емкость батареи составляет 48 Вт·ч. Есть Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LTE/5G (опционально). Из разъемов предусмотрены три USB Type-C, два из которых поддерживают Thunderbolt 4. Ноутбук оснащен 5 Мп камерой, также есть ИК–камера для биометрической аутентификации. За звук отвечают три динамика с поддержкой Dolby Atmos. Опционально предоставляются цифровое перо Wacom, которое прикрепляется к корпусу с помощью магнита и слот для nano-SIM с поддержкой 5G-сетей. Габариты составляют 276,1×345,7×8,6 мм (в разложенном виде); 176,4×276,2×17,4 мм (в сложенном), вес — 1,28 кг. Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Home или Windows 11 Pro на выбор.

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 поступит в продажу в ноябре по цене от 2499 долларов.

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