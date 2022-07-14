Lenovo анонсировала ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold Gen 2

Компания Lenovo выпустила рекламный тизер, в котором анонсировала новый ноутбук ThinkPad X1 Fold Gen 2 со складным экраном. В ролике показан только внешний вид новинки, характеристики пока не приводятся.

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Новый ноутбук получит более тонкие рамки, чем его предшественник ThinkPad X1 Fold Gen 1. Он будет построен на базе процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake, а также станет соответствовать стандартам платформ Intel Evo и vPro.

Также сообщается, что новая модель будет выпущена со съемной клавиатурой с фирменным джойстиком TrackPoint.

Дата презентации, а также цена ноутбука пока не раскрываются.

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