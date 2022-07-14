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14 июля, 2022
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Lenovo анонсировала ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold Gen 2

Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2

Компания Lenovo выпустила рекламный тизер, в котором анонсировала новый ноутбук ThinkPad X1 Fold Gen 2 со складным экраном. В ролике показан только внешний вид новинки, характеристики пока не приводятся.

Новый ноутбук получит более тонкие рамки, чем его предшественник ThinkPad X1 Fold Gen 1. Он будет построен на базе процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake, а также станет соответствовать стандартам платформ Intel Evo и vPro.

Также сообщается, что новая модель будет выпущена со съемной клавиатурой с фирменным джойстиком TrackPoint.

Дата презентации, а также цена ноутбука пока не раскрываются.

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