Samsung представил новое поколение смартфона-раскладушки Galaxy Flip

На презентации Unpacked 2022 компания Samsung, кроме флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold 4, представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 4.
Одно из главных визуальных изменений — тонкие рамки вокруг экрана. Смартфон получил улучшенное «ультратонкое» защитное стекло. Аппарат стал мощнее и компактнее, при этом его автономность увеличилась, а мощность зарядки повысилась.
Внешний дисплей также можно использовать в качестве видоискателя в режиме Quick Shot для селфи-съемки на сложенный аппарат.
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 4:
- ОС: Android 12, One UI 1;
- Внешний дисплей: 1.9″, 512 x 260, Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus+;
- Внутренний дисплей: 6,7″, 2640 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+,
- Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;
- Оперативная память: 8 Gb;
- Встроенная память: 128/256/512 Gb;
- Основная камера: 12 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 123°);
- Фронтальная камера: 10 Мп (f/2.2, угол обзора 80°);
- Аккумуляторная батарея: 3700 мАч, проводная 25 Вт, беспроводная 15 Вт;
- Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, eSIM, стереодинамики, LDAC, сканер отпечатков пальцев, IPX8;
- Габариты: 84,9 x 71,9 x 17,1 мм (сложенный), 165,2 x 71,9 x 6,9 мм (разложенный);
- Вес: 187 гр.
Цена Samsung Galaxy Z Flip4 стартует с отметки 999 долларов. Розничные продажи начнутся 26 августа.
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