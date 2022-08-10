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10 августа, 2022
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Samsung представил новое поколение смартфона-раскладушки Galaxy Flip

Samsung Galaxy Z Flip4

На презентации Unpacked 2022 компания Samsung, кроме флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold 4, представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip4

Одно из главных визуальных изменений — тонкие рамки вокруг экрана. Смартфон получил улучшенное «ультратонкое» защитное стекло. Аппарат стал мощнее и компактнее, при этом его автономность увеличилась, а мощность зарядки повысилась.

 

Внешний дисплей также можно использовать в качестве видоискателя в режиме Quick Shot для селфи-съемки на сложенный аппарат.

Технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 4:

  • ОС: Android 12, One UI 1;
  • Внешний дисплей: 1.9″, 512 x 260, Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus+;
  • Внутренний дисплей: 6,7″, 2640 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+,
  • Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;
  • Оперативная память: 8 Gb;
  • Встроенная память: 128/256/512 Gb;
  • Основная камера: 12 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 123°);
  • Фронтальная камера: 10 Мп (f/2.2, угол обзора 80°);
  • Аккумуляторная батарея: 3700 мАч, проводная 25 Вт, беспроводная 15 Вт;
  • Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, eSIM, стереодинамики, LDAC, сканер отпечатков пальцев, IPX8;
  • Габариты: 84,9 x 71,9 x 17,1 мм (сложенный), 165,2 x 71,9 x 6,9 мм (разложенный);
  • Вес: 187 гр.

Цена Samsung Galaxy Z Flip4 стартует с отметки 999 долларов. Розничные продажи начнутся 26 августа.

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