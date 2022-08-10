Представлен флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 4

Компания Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked, на которой представила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 4. Устройство получило мощный процессор, новые модули камеры и улучшенную конструкцию шарнира.

Galaxy Z Fold4 стал немного компактнее и легче предшественника, это было достигнуто благодаря более тонкому шарниру и еще более узким рамкам. Рама смартфона и крышка шарнира выполнены из армированного алюминия, а внешний экран и задняя сторона прикрыты закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Кроме того, Samsung увеличил на 45% прочность «ультратонкого» стекла, которое закрывает основной складной дисплей.

Смартфон хорошо защищен от воды по стандарту IPX8 (выдерживает получасовое погружение на глубину 1,5 м) и имеет довольно прочную конструкцию (протестирован на 200 тыс. циклов раскладывания/складывания).

Samsung Galaxy Z Fold 4 работает под управлением операционной системы Android 12L, разработанной специально с учетом преимуществ больших экранов. В частности, пользователи получают доступ к панели задач, как в десктопных ОС, обеспечивающей быстрый доступ к избранным и недавним приложениям. На большой экран смартфона можно выводить два окна (друг возле друга) или три окна. Приложение можно легко перенести с внешнего на внутренний экран. Есть поддержка фирменного цифрового пера S Pen, который можно отдельно приобрести. Для его хранения предусмотрен специальный защитный чехол с «кармашком».

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Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold4:

ОС: Android 12L, One UI 4.1.1;

Внешний дисплей: 6.2″, 23,1:9, Dynamic AMOLED 2X, 2316 х 904, 48–120 Hz, Gorilla Glass Victus+;

Внутренний дисплей: 7.6″, Dynamic AMOLED 2X, 2176 х 1812, 120 Hz, HDR10+;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, GPU: Adreno 730;

Оперативная память: 12 Gb, LPDDR5X;

Встроенная память: 256/512 Gb, 1 Tb, UFS 3.1;

Основная камера: 50 Мп (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 123°), 10 Мп телефото (f/2.4, OIS, PDAF, зум 3х);

Внешняя фронтальная камера: 10 Мп (f/2.2);

Внутренняя фронтальная камера: 4 Мп (f/1.8, подэкранная);

Аккумуляторная батарея: 4400 мАч, проводная 25 Вт, беспроводная 15 Вт, обратная беспроводная 4,5 Вт;

Оснащение: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, eSIM, Dual SIM, стереодинамики, LDAC, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, IPX8;

Габариты: 155,1 x 67,1 x 15,8 мм (сложенный), 155,1 x 130,1 x 6,3 мм (разложенный);

Вес: 263 гр.

Цены на смартфон Samsung Galaxy Z Fold4: 12/256 Gb — 1799 долларов, 12/512 Gb — 1919 долларов, 12/1 Tb — 2159 долларов. В продажу устройство поступит 26 августа.

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