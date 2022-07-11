Nubia Red Magic Gaming Display: игровой 4K-монитор с матрицей Mini LED, частотой 160 Hz и HDMI 2.1

Вместе с игровыми смартфонами Red Magic 7S и 7S Pro компания Nubia представила в Китае геймерский монитор Red Magic Gaming Display. Новинка оснащена панелью Mini-LED второго поколения (1152 независимые зоны подсветки) производства AUO.

Red Magic Gaming Display оборудован диагональю 27 дюймов, разрешением 4К (3840 х 2160 пикселей) и частотой обновления 160 Hz. Заявлены сертификация HDR1000, 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и 99% охвата Adobe RGB. Значение DeltaE менее 1 единицы, что говорит об очень хорошей заводской калибровке. Есть поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Время отклика составляет всего 1 мс. Яркость достигает 1000 нит. Через порт USB Type-C можно передавать до 90 Вт мощности.

Для подключения устройств можно использовать два порта HDMI 2.1. Есть и DisplayPort 1.4. Монитор можно настроить по высоте и наклону.

Старт продаж Nubia Red Magic Gaming Display намечен на сентябрь. Кроме того, в продажу поступит модель Red Magic Gaming Display 2K (IPS) с частотой обновления 240 Hz и максимальной яркостью 400 нит. Цены пока не объявлены.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az