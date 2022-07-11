Представлены игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro

Компания Nubia Technology представила Red Magic 7S и 7S Pro – обновленные игровые смартфоны 2022 года. Они получили новейший мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 18 Gb оперативной памяти, фронтальную подэкранную камеру (в версии Pro) и поддержку быстрой зарядки до 135 Вт.

К числу других немногочисленных изменений можно отнести повышенную до 520 Hz скорость считывания курков на боковой грани и новые расцветки корпуса.

Технические характеристики Nubia Red Magic 7S:

ОС: Android 12, интерфейс Red Magic OS 5.5;

Дисплей: 6,8″, AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, адаптивная частота до 60/90/120/165 Hz, тач 720 Hz, 700 нит, 100% DCI-P3;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 8/12/16 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп (Samsung S5KGW3), 8 Мп широкоугольная (Hynix HI846), 2 Мп макрообъектив;

Фронтальная камера: 8 Мп;

Аккумуляторная батарея: 4500 мАч, зарядка 120 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, LDAC, стереодинамики, дополнительные триггеры, сканер отпечатков пальцев в экране с функцией пульсометра;

Габариты: 170,57 x 78,33 x 9,5 мм;

Вес: 215 гр.

Цена на смартфон Nubia Red Magic 7S стартует с отметки 596 долларов.

Технические характеристики Nubia Red Magic 7S Pro:

ОС: Android 12, интерфейс Red Magic OS 5.5;

Дисплей: 6,8″, AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, 10 бит, адаптивная частота 60/90/120 Hz, тач 960 Hz, 600 нит, 100% DCI-P3;

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;

Оперативная память: 12/16/18 Gb, LPDDR5;

Встроенная память: 256/512 Gb, UFS 3.1;

Основная камера: 64 Мп (Samsung S5KGW3), 8 Мп широкоугольная (Hynix HI846), 2 Мп макрообъектив;

Фронтальная камера: 16 Мп (подэкранная);

Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, зарядка 135 Вт;

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, LDAC, стереодинамики, дополнительные триггеры, сканер отпечатков пальцев в экране с функцией пульсометра;

Габариты: 166,27 x 77,1 x 9,98 мм;

Вес: 235 гр.

Цены на смартфон Nubia Red Magic 7S Pro:

12/256 Gb – 775 долларов (черный цвет без прозрачной крышки);

12/256 Gb – 790 долларов, 16/512 Gb – 894 доллара (черный или серый цвет с прозрачной крышкой),

16/512 Gb – 969 долларов (специальная версия BumbleBee Edition).

Цена версии с 18/512 Gb памяти пока не сообщается. Даты продаж смартфонов будут объявлены в ближайшее время.

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