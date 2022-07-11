Представлены игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro

Компания Nubia Technology представила Red Magic 7S и 7S Pro – обновленные игровые смартфоны 2022 года. Они получили новейший мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 18 Gb оперативной памяти, фронтальную подэкранную камеру (в версии Pro) и поддержку быстрой зарядки до 135 Вт.
К числу других немногочисленных изменений можно отнести повышенную до 520 Hz скорость считывания курков на боковой грани и новые расцветки корпуса.
Технические характеристики Nubia Red Magic 7S:
- ОС: Android 12, интерфейс Red Magic OS 5.5;
- Дисплей: 6,8″, AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, адаптивная частота до 60/90/120/165 Hz, тач 720 Hz, 700 нит, 100% DCI-P3;
- Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;
- Оперативная память: 8/12/16 Gb, LPDDR5;
- Встроенная память: 128/256/512 Gb, UFS 3.1;
- Основная камера: 64 Мп (Samsung S5KGW3), 8 Мп широкоугольная (Hynix HI846), 2 Мп макрообъектив;
- Фронтальная камера: 8 Мп;
- Аккумуляторная батарея: 4500 мАч, зарядка 120 Вт;
- Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, LDAC, стереодинамики, дополнительные триггеры, сканер отпечатков пальцев в экране с функцией пульсометра;
- Габариты: 170,57 x 78,33 x 9,5 мм;
- Вес: 215 гр.
Цена на смартфон Nubia Red Magic 7S стартует с отметки 596 долларов.
Технические характеристики Nubia Red Magic 7S Pro:
- ОС: Android 12, интерфейс Red Magic OS 5.5;
- Дисплей: 6,8″, AMOLED, 2400 x 1080, 20:9, 10 бит, адаптивная частота 60/90/120 Hz, тач 960 Hz, 600 нит, 100% DCI-P3;
- Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1, 4 нм, Adreno 730;
- Оперативная память: 12/16/18 Gb, LPDDR5;
- Встроенная память: 256/512 Gb, UFS 3.1;
- Основная камера: 64 Мп (Samsung S5KGW3), 8 Мп широкоугольная (Hynix HI846), 2 Мп макрообъектив;
- Фронтальная камера: 16 Мп (подэкранная);
- Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, зарядка 135 Вт;
- Оснащение: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, LDAC, стереодинамики, дополнительные триггеры, сканер отпечатков пальцев в экране с функцией пульсометра;
- Габариты: 166,27 x 77,1 x 9,98 мм;
- Вес: 235 гр.
Цены на смартфон Nubia Red Magic 7S Pro:
- 12/256 Gb – 775 долларов (черный цвет без прозрачной крышки);
- 12/256 Gb – 790 долларов, 16/512 Gb – 894 доллара (черный или серый цвет с прозрачной крышкой),
- 16/512 Gb – 969 долларов (специальная версия BumbleBee Edition).
Цена версии с 18/512 Gb памяти пока не сообщается. Даты продаж смартфонов будут объявлены в ближайшее время.
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