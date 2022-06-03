Tesla представит прототип человекоподобного робота 30 сентября

Илон Маск объявил о переносе мероприятия Tesla AI Day #2, запланированного ранее на 19 августа, на 30 сентября. На мероприятии компания планирует показать работающий прототип человекоподобного робота Tesla Bot под кодовым названием Optimus.

Напомним, впервые компания анонсировала робота Tesla Bot в 2021 году. Тогда Маск поделился лишь некоторыми подробностями, а вместо реального прототипа на сцену вышел человек в соответствующем костюме.

Известно, что Tesla Bot ростом 1,73 м и весом 57 кг будет иметь вместо лица экран для отображения важной информации и сможет развивать скорость до 8 км/ч при грузоподъемности 20 кг. На начальной стадии робот будет использоваться для работы с автоматизированными машинами на заводах Tesla. Производство первой версии Tesla Bot может начаться уже в следующем году.

Ранее Маск заявлял, что бизнес по производству человекоподобных роботов будет стоить больше, чем автомобильный бизнес с программой FSD (полное беспилотное вождение).