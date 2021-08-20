Анонсирован робот-гуманоид Tesla Bot

В ходе мероприятия AI Day, глава компании Tesla Илон Маск рассказал о новом проекте — антропоморфном роботе-гуманоиде Tesla Bot.

Tesla Bot с текущим кодовым названием Optimus может быть представлен уже в 2022 году. Он будет функционировать на базе автономных ИИ-систем, которые уже используются в бортовом оборудовании и автопилоте электромобилей. Робот сможет перемещаться в пространстве без получения пошаговых инструкций и выполнять рутинные задачи. Это позволит сократить количество ручного труда на предприятии.

Маск неоднократно рассуждал об опасностях искусственного интеллекта, поэтому при анонсе особенно подчеркнул «дружелюбие» андроида. Tesla ограничит его возможности на механическом уровне, чтобы пользователи могли убежать, если что-то пойдет не так.

Рост робота составляет около 173 см, вес — около 57 кг. Вместо лица предусмотрен дисплей для отображения полезной информации. Благодаря 40 электромеханическим приводам он сможет перемещаться по любому ландшафту со средней скоростью 8 км/ч, а также перевозить грузы до 20 кг.

Маск отметил, что Tesla Bot также сможет выполнять голосовые команды, например, «пожалуйста, возьми этот болт и прикрути его к машине с помощью гаечного ключа» или «пожалуйста, сходи в магазин и принеси мне следующие продукты». Работающий прототип робота компания пока не продемонстрировала — роль андроида на мероприятии исполнил актер, одетый в специальный костюм.