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8 июня, 2022
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Samsung представил первый в мире OLED-экран с частотой обновления 240 Hz для ноутбуков

Samsung Display

Компания Samsung Display разработала первый в мире OLED-дисплей с частотой обновления 240 Hz для ноутбуков. Новинка уже запущена в массовое производство.

Панель имеет диагональ 15,6-дюймов и разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей). Она имеет сертификат DisplayHDR 600. Контрастность достигает 1 000 000:1, а время отклика равно всего 0,2 мс.

Samsung Display

OLED-дисплей Samsung Display предлагает насыщенные цвета и поддерживает широкую цветовую гамму. Благодаря низкой интенсивности излучения в синей части спектра снижается нагрузка на глаза при продолжительной работе.

Панель уже используется в новом игровом ноутбуке MSI Raider GE67 HX. Он также получил процессоры Intel поколения Alder Lake и GeForce RTX 3080 Ti — это одна из самых производительных конфигураций в мобильном сегменте. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 11.

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