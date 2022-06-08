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8 июня, 2022
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Игровой ноутбук MSI Raider GE67 HX получил OLED-экран с частотой обновления 240 Hz

MSI Raider GE67 HX

Компания MSI представила высокопроизводительный игровой ноутбук Raider GE67 HX. Ключевой особенностью новинки является 15,6-дюймовый OLED-дисплей разрешением QuadHD (2560 x 1440 пикселей) и частотой обновления 240 Hz. Время отклика составляет всего 0,2 мс. Контрастность достигает 1 000 000:1. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3 и расширенный динамический диапазон с сертификацией DisplayHDR 600 True Black.

MSI Raider GE67 HX

Также доступны модификации с 17,3-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840 х 2160 пикселей и частотой обновления 120 Hz или с разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой 240 Hz.

Все модификации устройства будут базироваться на процессорах Intel Alder Lake и графических ускорителях NVIDIA Ampere. В максимальной версии ноутбук может оснащаться 16-ядерным процессором Intel Core i9-12900HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Благодаря фирменной технологии OverBoost, общий TDP центрального и графического процессоров может достигать 250 Вт. Объем оперативной памяти DDR5-4800 достигает 64 Gb. Возможна установка двух твердотельных накопителей M.2 NVMe с интерфейсом PCIe 4.0.

Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи емкостью 99,9 Втч. Есть сетевой контроллер Killer Gb LAN, адаптеры беспроводной связи Killer Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, стереодинамики мощностью 2 Вт и клавиатура с индивидуальной RGB-подсветкой кнопок. В набор интерфейсов входят порты USB 3.2 Gen2 Type-C, USB Type-C / Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 Type-A (×2), USB 3.2 Gen2 Type-A и слот SD Express. Габариты составляют 358 × 267 × 23,4 мм, вес — 2,38 кг. Используется операционная система Windows 11.

Цена MSI Raider GE67 HX начинается с отметки в 2499 долларов. Сроки поступления ноутбука в продажу пока не объявлены.

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