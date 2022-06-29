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29 июня, 2022
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Представлены игровые гарнитуры Sony Inzone с объемным звуком

Sony Inzone H3, H7, H9

Помимо игровых мониторов InZone M9 и M3 компания Sony представила игровые гарнитуры Inzone H3, H7 и H9 накладного типа. Во всех устройствах применяется технология 360 Spatial Sound for Gaming, которая обеспечивает пространственное звучание с эффектом погружения.

Sony Inzone

Модель Inzone H3 использует проводное подключение к источнику сигнала через стандартный 3,5-мм разъем. Установлены 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами, обеспечивающие диапазон воспроизводимых частот от 10 Hz до 20 kHz.

Цена составляет 99 долларов.

Inzone H7 также оборудованы 40-мм динамиками и поддерживают беспроводное подключение: посредством Bluetooth или в частотном диапазоне 2,4 GHz. Заявленное время автономной работы достигает 40 часов.

Цена — 229 долларов.

Топовая модель Inzone H9 обладает возможностями Inzone H7 и оснащены системой активного шумоподавления (ANC). Режим Ambient Sound Mode позволяет слышать определенные звуки окружающей среды. Диапазон воспроизводимых частот — от 5 Hz до 20 kHz. Заявленное время автономной работы — до 32 часов (без ANC).

Цена гарнитуры составляет около 299 долларов

Все новинки Sony Inzone уже доступны для предварительного заказа, продажи начнутся в июле.

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