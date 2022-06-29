Sony представила 27-дюймовые игровые мониторы Inzone M3 и M9 для PS5 и ПК

Компания Sony представила новый игровой бренд InZone. Под этим названием для геймеров будут выходить мониторы, наушники т.д. В линейке мониторов InZone были представлены две модели: M9 и M3.

InZone M9 — это 27-дюймовый монитор с разрешением 4K, сертификацией VESA DisplayHDR 600 и частотой обновления 144 Hz. Заявлена поддержка 95% цветовой палитры DCI-P3. Время отклика — 1 мс (GtG). Набор интерфейсов включает два разъема HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C, а также KVM-переключатель. Есть поддержка технологий VRR и Nvidia G-Sync. Sony называет InZone M9 «идеальным» для PlayStation 5 и Xbox Series X.

InZone M3 – это тоже 27-дюймовая модель, но попроще: разрешение Full HD, VESA DisplayHDR 400, но больше кадровая частота — 240 Hz. Обеспечивается охват 99% цветового пространства sRGB. Также есть поддержка VRR и G-Sync. Набор портов тот же, что и у старшей модели.

Игровой монитор Sony InZone M9 поступит в продажу этим летом по цене 899 долларов, а InZoneM3 будет предложен за 529 долларов и появится на рынке до конца года. Производитель отмечает, что обе новинки также можно использовать и для работы, подключая их к двум ПК с одной и той же клавиатурой, мышью и гарнитурой.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az