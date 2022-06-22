Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 9000 Plus для флагманских смартфонов

Компания MediaTek сегодня представила мощный процессор Dimensity 9000 Plus, ориентированный на использование в премиальных моделях 5G-смартфонов. Новинка представляет собой улучшенную версию чипа Dimensity 9000.

Главное отличие от базовой версии стало увеличение производительности как центрального, так и графического процессоров. Частота высокопроизводительного ядра Arm Cortex-X2 увеличена с 3,05 до 3,2 GHz. За счет этого производительность CPU должна повыситься на 5%. Производительность графического ускорителя GPU Arm Mali-G710 MC10 поднялась на 10%.

Новый процессор по-прежнему выпускается компанией TSMC по техпроцессу 4 нм, также имеет три ядра Cortex-A710 с частотой 2,85 GHz и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 GHz. Заявлена поддержка памяти LPDDR5X, флеш-накопителей UFS 3.1, камер разрешением до 320 Мп, экранов WQHD+ с кадровой частотой 144 Hz, адаптеров Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенный 5G-модем позволяет загружать данные со скоростью до 7 Гбит/с.

Первые готовые устройства на базе MediaTek Dimensity 9000 Plus появятся на рынке в третьем квартале этого года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az