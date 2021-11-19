Представлен флагманский процессор MediaTek Dimensity 9000, построенный по 4 нм техпроцессу

Компания MediaTek представила новый флагманский процессор Dimensity 9000. Это первый в мире чип, который построен по 4-нанометровой технологии TSMC.

Кроме того, он использует новейшую архитектуру Arm v9. Процессор мобильной платформы использует новые ядра Arm: одно высокопроизводительное Cortex-X2 с частотой 3,05 GHz, три Cortex-A710 (2,85 GHz) и четыре энергоэффективных Cortex-A510 (1,8 GHz). За графику отвечает 10-ядерный ускоритель Mali-G710, используется шестиядерный APU десятого поколения, разработанный самой MediaTek. Он применяется для обработки алгоритмов искусственного интеллекта и как заверяет производитель, потребляет в четыре раза меньше энергии, чем версия предыдущего поколения.

Dimensity 9000 также имеет интегрированный 5G-модем, способный работать только на частотах до 6 GHz, более быстрый стандарт mmWave не поддерживается. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, памяти LPDDR5x, FHD+ дисплеев с частотой обновления до 180 Hz и новый 18-битный процессор обработки сигналов изображения. Он позволяет снимать 4K HDR-видео одновременно с трех камер или делать снимки с сенсора до 320 Мп.

MediaTek уже начала массовое производство нового процессора. Смартфоны на базе Dimensity 9000 уже готовят к выпуску компании Samsung, Xiaomi, Vivo, Realme, Oppo, Motorola и OnePlus.