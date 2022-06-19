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19 июня, 2022
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Американские сенаторы вслед за ЕС также предлагают установить единый зарядный порт для гаджетов

единый

Трое американских сенаторов из Демократической партии направили министру торговли США Джине Раймондо (Gina Raimondo) открытое письмо с призывом установить единый и универсальный разъем для зарядки устройств. В отличие от ЕС, американские сенаторы не призывают избрать стандартом именно USB-C. В письме они просят разработать «собственную стратегию».

В документе говорится о недовольстве американских потребителей тем, что для разных устройств приходится пользоваться разными зарядными кабелями. Авторы письма сослались на цифры, которые ранее привели специалисты ЕС: только из-за зарядных устройств ежегодно образуются 11 тыс. тонн электронных отходов.

«Эта политика может значительно сократить объемы электронных отходов и помочь потребителям, уставшим рыться в ящиках со спутанными зарядками в поисках совместимой или вынужденным покупать новую. ЕС поступил мудро в интересах общества, приняв вызов мощных технологических компаний по этой потребительской и экологической проблеме. Соединенные Штаты должны сделать то же самое», — говорится в письме.

Напомним, что в начале июня Евросоюз окончательно принял разъем USB-C как стандарт для всех смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, цифровых камер и других портативных устройств. Новые правила начнут действовать осенью 2024 года.

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