USB-C станет единым типом разъема для всех мобильных устройств в Европе с осени 2024 года

Сегодня представители Совета Европейского союза и Европейского парламента достигли соглашения относительно законопроекта, который сделает обязательным наличие разъема USB-C для всех мобильных телефонов, планшетов, беспроводных наушников, цифровых камер и других устройств в регионе.

Несмотря на то, что законопроект должны одобрить в совете ЕС и в парламенте в конце 2022 года, в пресс-релизе ЕС уже сейчас говорится, что новые правила начнут действовать осенью 2024 года.

Ноутбуки также должны будут адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу. Этот закон в том числе касается и iPhone, которые сейчас поставляются с Lightning. По данным аналитика Мин-Чи Куо, первые iPhone с USB-C могут быть представлены в 2023 году. Тогда же компания выпустит и фирменные аксессуары с USB-C.

Скорость зарядки также согласована для устройств, поддерживающих быструю зарядку, что позволяет пользователям заряжать свои устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.

Потребителям будет предоставлена информация о зарядных характеристиках новых устройств, что облегчит им проверку совместимости существующих зарядных устройств. Это приведет к большему повторному использованию зарядных устройств и поможет потребителям сэкономить до 250 млн.евро в год на ненужных покупках зарядных устройств. По оценкам, утилизированные и неиспользованные зарядные устройства составляют около 11 тыс. тонн электронных отходов ежегодно.