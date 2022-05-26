Представлен смартфон Realme GT Neo 3 Naruto Edition

Вместе с планшетом Pad X компания Realme представила GT Neo 3 Naruto Edition — смартфон для фанатов аниме «Наруто». Технические параметры такие же, как у базовой модели GT Neo 3.

Аппарат отличается стилизованным дизайном корпуса со стеклянной вставкой, стилизованной под металл с гравировкой и уникальной упаковкой.

В комплекте со смартфоном идет футляр в виде кожаного свитка из синтетической кожи зеленого и бордового цветов с нанесенным логотипом Realme x Naruto. Помимо самого смартфона, внутри находится стилизованное зарядное устройство, кабель и инструмент для извлечения SIM-карты. Все аксессуары изготовлены в тематическом дизайне. Также в комплекте есть карточки с персонажами и фирменный чехол. Смартфон получил особую тему, звуки уведомлений, обои и анимация зарядки, вдохновленные «Наруто».

Цена Realme GT Neo 3 Naruto Edition в Китае в единственной версии 12/256 Gb составит 415 долларов, в продаже с 31 мая. Международные цены и доступность пока не уточняются.