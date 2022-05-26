Realme Pad X: экран 11 дюймов и емкий аккумулятор за 193 доллара

Компания Realme официально представила в Китае новый планшет Pad X. Это уже второй планшет бренда. Новинка поставляется в тонком металлическом корпусе.

11-дюймовый IPS-экран устройства характеризуется разрешением 2K (2000 х 1200 пикселей), соотношением сторон 5:3, частотой обновления 60 Hz, яркостью 450 кд/м2 и имеет поддержку стилуса с магнитным креплением (крепится к боковой рамке), который продается отдельно. Заявлена поддержка функции снижения мерцания DC Dimming.

За производительность Realme Pad X отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 695. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb с возможностью виртуального расширения до 11 Gb. Емкость встроенного накопителя — 64 или 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт памяти microSD объемом до 512 Gb.

Основная камера разрешением 13 Мп (f/2.2), фронтальный модуль на 8 Мп (f/2.0) с углом обзора 105 градусов. Аккумулятор емкостью 8340 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Есть модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, (2.4/5/5.8 GHz) и Bluetooth 5, четыре динамика с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Работает устройство на Android 12 с оболочкой RealmeUI 3.0. Габариты составляют 252,2 x 163,8 x 7,1 мм, вес – 499 гр.

Базовая версия 4/64 Gb стоит 193 доллара, а вариант 6/128 Gb будет предложен за 238 долларов. Отдельно продаются стилус за 74 доллара, чехол-клавиатура за 59 долларов и чехол-подставка за 15 долларов.