OnePlus Nord 2T — Dimensity 1300 и зарядка на 80 Вт

Компания OnePlus представила смартфон Nord 2T на территории Непала. В ближайшее время устройство также будет анонсировано в Индии. Смартфон стал улучшенной версией OnePlus Nord 2 с более быстрым процессором и зарядкой на 80 Вт вместо 65.

Аппарат оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Hz. OnePlus Nord 2T построен на базе процессора MediaTek Dimensity 1300. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера включает датчики на 50 Мп (Sony IMX766, OIS, f/1.8), 8 Мп (f/2.25, угол обзора 119°) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615).

Питание смартфон получает от аккумулятора емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. На смартфон установлена операционная система Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.1. Толщина смартфона составляет 8,2 мм, вес – 189 гр.

Цена OnePlus Nord 2T в базовой версии 8/128 Gb — 530 долларов, вариант 12/256 Gb обойдется в 610 долларов.