Представлен смартфон OnePlus Nord 2 с модифицированным флагманским процессором

Компания OnePlus представила в Индии новый смартфон Nord 2 – это приемник OnePlus Nord, дебютировавший в прошлом году. В отличие от предшественника, который по всем параметрам относился к среднему классу, новый смартфон во многом схож с флагманскими моделями компании.

Новинка оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Hz. В основу лег модифицированный флагманский процессор MediaTek Dimensity 1200 AI, оптимизированный для решения задач искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6, 8 или 12 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Тройная основная камера включает датчики на 50 Мп (Sony IMX766, OIS, f/1.8), 8 Мп (f/2.25, угол обзора 119°) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Используется аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge мощностью 65 Вт. Смартфон можно зарядить с 0 до 100% всего за 35 минут. В оснащение также входят поддержка 4G VoLTE, 5G, адаптеры Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.2, NFC, порт USB Type-C и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Габариты составляют 158,9 х 73,2 х 8,2, вес — 189 гр. На смартфон установлена операционная система Android 11 с оболочкой OxygenOS 11.3.

OnePlus Nord 2 доступен в трех расцветках: серой (Gray Sierra), голубой (Blue Haze) и зеленой (Green Wood) с текстурой «под кожу» (PU Leather) задней крышкой.

Стоимость смартфона стартует от 399 евро в Европе и ориентировочно от 376 долларов в Индии. Прием предварительных заказов в Индии и Европе уже открыт. Продажи начнутся 28 июля.