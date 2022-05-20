Mercedes-Benz представил концепт электромобиля Vision AMG

Компания Mercedes-Benz представила концепт Vision AMG — электрическую модель спортивного суббренда Mercedes-AMG, который станет серийной моделью в 2025 году.

Новинка построена на платформе AMG.EA, которую будут использовать серийные электромобили AMG. Особенностью платформы стала компоновка элементов электрической силовой установки и аккумуляторов, которые обеспечивают низкий центр тяжести. Батарея размещена сегментами по всей площади кузова, включая места под сиденьями. Электродвигатели будет поставлять принадлежащая Mercedes-Benz британская компания YASA. Технические подробности пока не раскрываются.

Vision AMG напоминает концепт Mercedes-Benz Vision EQXX, показанный в начале этого года на выставке CES в Лас-Вегасе (серийная версия появится в 2024 году). Заднее и боковые стекла окрашены в тот же серебристый цвет Alubeam, что и сам автомобиль, а кузов имеет минимум стыков.

Предусмотрены активный спойлер, увеличивающий длину кузова, а также необычная оптика. Светодиодные линии протянулись вдоль элементов, заменяющих электромобилю решетку радиатора, а также над задними фонарями. От классической решетки было решено отказаться за ненадобностью, но она уже давно стала неотъемлемым элементом фирменного стиля Mercedes, поэтому ее заменили иллюминацией. Фирменная трехконечная звезда теперь воплотилась не только в логотипе, но и в форме передних фар.

Vision AMG позиционируется как четырехдверное купе, а серийная модель будет 5-дверным лифтбеком. Габаритная длина составляет 5100 мм.