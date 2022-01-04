Mercedes-Benz VISION EQXX: концепт электромобиля с дальностью хода 1000 км и солнечной батареей

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в рамках CES 2022 презентовал концепт электромобиля Vision EQXX. Электромобиль впечатляет запасом хода более 1000 км и рекордной аэродинамикой. Это больше, чем у серийных электрокаров на текущий момент.

В создании концепта принимали участие специалисты гоночной команды Mercedes-Benz. КПД силовой установки удалось довести до 95%. Производитель обещает, что запас хода рассчитан при моделировании реальных условий дорожного движения. Потребление — на уровне 10 кВт/ч на 100 км. Как поясняет производитель, такой расход энергии сопоставим с эффективностью бензинового автомобиля, расходующего на 100 км пути не более 1 литра топлива. Отмечается, что таких результатов удалось достичь за счет уменьшения аэродинамического сопротивления. Автономности способствуют 117 солнечных панелей на крыше, которые дают дополнительно до 25 км в день при идеальных условиях.

Система охлаждения силовой установки оснащена активными жалюзи. Тепловой насос, который участвует в подогреве салона и тяговой батареи, разработан с акцентом на энергоэффективность.

Колесная база — 2800 мм. Вес автомобиля — 1750 кг. Интерьер снабжен 47,5-дюймовым экраном с разрешением 8К, который выводит трехмерную навигацию в реальном времени, созданную совместно с NAVIS Automotive Systems. В отделке применяются материалы, полученные при вторичной переработке отходов.

У Mercedes-Benz пока нет конкретных планов на производство Vision EQXX.