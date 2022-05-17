Группа компаний «Veyseloglu» завершила первый этап цифровой трансформации с помощью SAP

Группа компаний «Veyseloglu», один из лидеров азербайджанского рынка торговли и дистрибуции в Азербайджане, успешно завершила первый этап цифровой трансформации в направлении SAP S/4HANA. Основная цель проекта, стартовавшего в середине 2020 года и рассчитанного на 5 лет, заключается в интеграции комплексного программного решения и преобразовании процессов в соответствии с лучшими современными практиками.

В рамках первого этапа проект по цифровой трансформации был реализован в собственной дистрибьюторской компании «Veyseloglu». Обширная трансформация, произошедшая за последние 12 месяцев, включала этапы анализа процессов, концептуального проектирования, настройки и разработки, обработки основных данных, тестирования, обучения и авторизации. В результате с января 2022 года ООО «Veyseloglu» работает с 24 модулями, включая SAP Extended Warehouse Management (EWM), Profitability and Performance Management (PaPM), SAP Transportation Management (TM), SAP Master Data Management (MDM) и другие решения.

«Мы гордимся тем, что создаем ценность для всех заинтересованных сторон, включая наших клиентов и партнеров. Влияние этого проекта нельзя недооценивать, потому что Veyseloglu Distribution — это компания с 5000 активными товарными позициями, 15000 клиентов и 1500 пользователей в системе. Для эффективного управления этой сложной системой нам нужна была лучшая в своем классе цифровая платформа, которая позволила бы перейти от более чем 120 различных решений к единому прозрачному и бесшовному процессу. Вот почему мы решили выбрать SAP для этой масштабной цифровой трансформации. Первые три месяца, что мы работаем в новых условиях, показали, насколько эффективнее новая система. Мы считаем, что этот проект обеспечит более ранний возврат инвестиций (ROI) намного раньше, чем предполагалось изначально», — отметил Озгюр Какмаджи, директор по цифровой трансформации группы компаний «Veyseloglu» Озгюр Какмаджи (Özgür Kakmacı).

«Переход на SAP направлен на обеспечение надежной и согласованной работы всех компаний группы, — прокомментировала управляющий директор SAP Азербайджан Светлана Янкина. — Это также позволит предприятиям значительно облегчить и упростить необходимые процессы, что, в свою очередь, будет стимулировать эффективность и рост».

Реализация цифровой трансформации и внедрение платформы SAP позволит группе компаний «Veyseloglu» создать новую прозрачную систему управления, основанную на лучших мировых практиках. «Мы понимаем, что за облаком будущее, поэтому мы поддерживаем наш ландшафт решений с помощью решений Success Factor Employee Center и SAP Analytic Cloud», — добавил Озгюр Какмаджи.

Следующие этапы проекта запустят цифровую трансформацию в других компаниях группы и будут по-прежнему сосредоточены на оптимизации цепочек поставок, составлении бюджета и анализе данных.