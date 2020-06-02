В Группе компаний «Вейселоглу» стартует масштабный проект цифровой трансформации на платформе SAP S/4HANA

Группа компаний «Вейселоглу», один из лидеров азербайджанского рынка торговли и дистрибуции, в рамках новой IТ-стратегии планирует перевести свои производственные и бизнес-процессы на цифровую платформу SAP S/4HANA. Проект трансформации, внедрение которого рассчитано на следующие 5 лет, затронет все активы группы: сеть супермаркетов Araz и OBA, шоколадную фабрику Ulduz, дистрибьюторскую компанию «Вейселоглу», а также производство бакалейных продуктов.

«Сегодня перед компанией стоит задача не только сохранить лидерство на рынке, но и внедрить необходимые изменения для дальнейшего развития бизнеса, — рассказала Натаван Ибрагимова, член правления Группы компаний «Вейселоглу». — Использование в настоящий момент в наших компаниях независимых друг от друга ERP-систем замедляет процесс принятия стратегических решений, снижает продуктивность процессов. Поэтому мы выбрали цифровую платформу, которая способна эффективно поддержать оперативное управление бизнесом и его активный рост».

SAP S/4HANA — это цифровое ядро для бизнеса, которое помогает компании быстро реагировать на внешние вызовы. Платформа позволяет работать с большим объемом данных в режиме реального времени и легко реорганизовывать бизнес-модели. SAP S/4HANA представляет гибкие возможности адаптации бизнес-процессов и внедрения инновационных решений на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.