03.06.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияВ Группе компаний «Вейселоглу» стартует масштабный проект цифровой трансформации на платформе SAP S/4HANA

В Группе компаний «Вейселоглу» стартует масштабный проект цифровой трансформации на платформе SAP S/4HANA

SAP

Группа компаний «Вейселоглу», один из лидеров азербайджанского рынка торговли и дистрибуции, в рамках новой IТ-стратегии планирует перевести свои производственные и бизнес-процессы на цифровую платформу SAP S/4HANA. Проект трансформации, внедрение которого рассчитано на следующие 5 лет, затронет все активы группы: сеть супермаркетов Araz и OBA, шоколадную фабрику Ulduz, дистрибьюторскую компанию «Вейселоглу», а также производство бакалейных продуктов.

«Сегодня перед компанией стоит задача не только сохранить лидерство на рынке, но и внедрить необходимые изменения для дальнейшего развития бизнеса, — рассказала Натаван Ибрагимова, член правления Группы компаний «Вейселоглу». — Использование в настоящий момент в наших компаниях независимых друг от друга ERP-систем замедляет процесс принятия стратегических решений, снижает продуктивность процессов. Поэтому мы выбрали цифровую платформу, которая способна эффективно поддержать оперативное управление бизнесом и его активный рост».

SAP S/4HANA — это цифровое ядро для бизнеса, которое помогает компании быстро реагировать на внешние вызовы. Платформа позволяет работать с большим объемом данных в режиме реального времени и легко реорганизовывать бизнес-модели. SAP S/4HANA представляет гибкие возможности адаптации бизнес-процессов и внедрения инновационных решений на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Группа компаний «Вейселоглу» стояла у истоков рынка торговли и дистрибуции Азербайджанской республики. Платформа SAP S/4HANA позволит компании быть уверенной в надежности работы всех операционных систем, а также быстро и эффективно масштабировать необходимые процессы с учетом активно растущего бизнеса», — отмечает Руфат Гаджиалибеков, управляющий директор SAP Азербайджан.

ТЕГИ:
Koronavirus səbəbiylə Zoom-un dəyəri 2,5 dəfə artdı
Agile Azərbaycanda. Mifləri ifşa edirik
Новости по теме
События
IDС провела крупнейшее региональ
Статьи
Agile Azərbaycanda. Mifləri ifşa
Новости операторов
За последний год число пользоват
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!