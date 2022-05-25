Электрокроссовер Nissan Ariya отправится в путешествие от Северного полюса к Южному

Компания Nissan объявила о партнерстве с известным британским путешественником и искателем приключений Крисом Рэмси (Chris Ramsey), который отправится в уникальное путешествие от Северного полюса к Южному на полностью электрическом автомобиле.

«Мы с гордостью объявляем о начале своего сотрудничества с Крисом Рэмси и его командой в составе трансполярной экспедиции. Новейший кроссовер Nissan Ariya оснащен полностью электрической силовой установкой, с ним вы не только покорите новые территории, но и сделаете это с легкостью и комфортом. Технология управления полным приводом e-4ORCE обеспечит хорошую устойчивость и тягу на самых разных поверхностях, мы уверены, что наш электромобиль станет надежным помощником в пути для Криса и его команды в ходе их захватывающей экспедиции», — сказал исполнительный вице-президент Nissan по продажам и маркетингу Асако Хошино (Asako Hoshino).

Экспедиция стартует в марте 2023 года, во время путешествия Рэмси и его команда будут передвигаться на электромобиле Nissan Ariya e-4ORCE. Им предстоит преодолеть более 27 тыс. км по территории нескольких континентов, пересекая границы разных климатических зон, в которых температуры колеблются от -30 ⁰C до +30 ⁰C.

Для преодоления суровых климатических условий Арктики и Антарктики электромобиль Nissan Ariya e-4ORCE прошел специальную модификацию: кузов оборудовали специальной усиленной защитой, модифицировали колеса, шины и подвеску. Предусмотрели и второй, дублирующий автомобиль Nissan Ariya e-4ORCE, который не прошел модификацию и планируется к использованию в качестве подменного при прохождении участка дистанции по территории Северной и Южной Америки.

Если все пройдет по плану, то Крис Рэмси станет первым в мире путешественником, который полностью преодолеет путь от Северного полюса до Южного на электромобиле. Отсчет дистанции начнется в Арктике, далее путешественник преодолеет не одну тысячу километров по территории Северной, Центральной и Южной Америки, прежде чем достигнет берегов Антарктиды.

Участие в этой уникальной, сложной и вдохновляющей экспедиции является шагом на пути к реализации целей, обозначенных в глобальной стратегии Nissan Ambition 2030, в которой отражены долгосрочные перспективы развития компании в области мобильности и ее движущей силы — электрификации.