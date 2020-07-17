Nissan показала свой первый электрокроссовер Ariya

Компания Nissan представила полностью электрический купе-кроссовер Ariya. Автомобиль основан на одноименном концепте, который был показан на Токийском автошоу в 2019 году. В основе используется новая платформа для электромобилей, которую разработал Альянс Renault Nissan Mitsubishi. Компания раскрыла ключевые характеристики новинки, а также назвала стоимость и дату начала продаж в различных регионах.

В продажу поступят пять версий Nissan Ariya. Две одномоторные модификации с передним приводом и три с двумя моторами и полным приводом.

Базовая версия Ariya получила аккумулятор емкостью 63 кВт, электромотор мощностью 160 кВт с крутящим моментом 300 Нм. Разгон от 0 до 100 км/час занимает 7,5 сек, максимальная скорость — 160 км/час. Запас хода — до 360 км;

Переднеприводная версия, но с батареей 87 кВт. Мощность электромотора — 178 кВт. Разгон от 0 до 100 км/час занимает 7,6 сек. Запас хода — до 500 км (самый большой среди всех модификаций);

Базовая полноприводная Ariya e-4ORCE оснащена аккумулятором 63 кВт. Суммарная мощность электродвигателей — 205 кВт, крутящий момент — 560 Нм. Разгон до 100 км/час – 5,9 сек, максимальная скорость — 200 км/час. Запас хода — до 340 км;

Полноприводная Ariya e-4ORCE с аккумулятором 87 кВт оборудована моторами суммарной мощностью 225 кВт с крутящим моментом 600 Нм. Разгон до 100 км/час занимает 5,7 сек, максимальная скорость составляет 200 км/час. Запас хода — до 460 км;

Самая динамичная версия Ariya e-4ORCE получила батарею 87 кВт, электромоторы суммарной мощностью 290 кВт с крутящим моментом 600 Нм. Разгон от 0 до 100 км/час за 5,1 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/час. Запас хода — до 400 км.

Благодаря трем режимам — стандартному, спортивному и экономичному — водитель может адаптировать свой автомобиль в зависимости от настроения и окружающей обстановки. Габариты составляют 4595 мм х 1850 мм х 1660 мм.

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Автомобиль оснащен технологией распознавания голоса и предусматривает регулярное беспроводное обновление прошивки. Nissan также отмечает возможность интеграции бортового компьютера электрокара с экосистемой умного дома под управлением Amazon Alexa, и совместимость фирменной прошивки ProPilot 2.0 с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в Ariya будет доступна «умная» педаль e-Pedal, которая при нажатии на нее будет ускорять автомобиль, при отпускании — притормаживать.

Североамериканские и европейские версии Ariya будут поддерживать 130-киловаттную зарядку с использованием стандарта CCS. При этом за полчаса можно будет зарядить батарею настолько, чтобы проехать 280 км.

Перед водителем расположены два дисплея, расположенные на одном горизонтальном уровне: экран размером 12,3 дюйма на приборной панели и центральный экран такого же размера. Благодаря отображению информации на одном уровне водитель может быстро их просмотреть, не отрываясь от обзора дороги. По периметру салона предусмотрена подсветка. Объем багажного отделения составляет 468 л. в версии с передним приводом и 415 л. у полноприводной версии.

Стоимость Nissan Ariya в зависимости от конфигурации начинается с отметки 40000 долларов. В продажу электрокроссовер поступит весной следующего года в Японии и Европе.