Представлена видеокарта AMD Radeon RX 6400 за 160 долларов

В январе этого года компания AMD представила Radeon RX 6500 XT — свою самую доступную видеокарту линейки Radeon RX 6000. Рекомендованная цена новинки составила 199 долларов.

Сегодня компания официально представила Radeon RX 6400, предназначенную для сегмента бюджетных ПК. Цена видеокарты – 160 долларов. Изначально видеокарта должна была поставляться напрямую системным интеграторам и крупным сборщикам ПК, но в итоге AMD решила выпустить ее в розницу.

Radeon RX 6400 – это урезанная версия RX 6500 XT. Она основана на GPU Navi 23 с 768 потоковыми процессорами. Карта располагает 4 Gb памяти GDDR6 частотой 16 GHz и 64-разрядной шиной.