Представлена видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT за 199 долларов

В рамках CES 2022 компания AMD официально представила свою самую доступную видеокарту линейки Radeon RX 6000. Новинка называется Radeon RX 6500 XT. Карта появится в продаже с 19 января. Рекомендованная цена составит 199 долларов.

В основе AMD Radeon RX 6500 XT используется процессор Navi 24 XT, разработанный с применением 6-нм техпроцесса производства TSMC N6. В составе чипа присутствуют 16 исполнительных блоков с 1024 потоковыми процессорами и 16 блоков аппаратного ускорения трассировки лучей. Частота GPU в игровом режиме – 2610 MHz, в режиме Boost – 2815 MHz. Видеокарта получила 4 Gb памяти GDDR6 частотой 18 GHz и 16 Mb быстрой кэш-памяти Infinity Cache. Ширина шины памяти всего 64 разряда. Заявленный уровень энергопотребления составляет 107 Вт. Есть DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. Новинка будет предложена с нереференсными системами охлаждения от разных партнеров AMD.

В играх ускоритель до 1,6 раза производительнее популярных решений начального игрового сегмента. AMD сравнивает новинку с Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650.

Также компания анонсировала Radeon RX 6400 – урезанную версию RX 6500 XT на том же GPU, но с 768 потоковыми процессорами и 4 Gb памяти GDDR6 частотой 16 GHz. Эта видеокарта будет поставляться напрямую системным интеграторам и крупным сборщикам ПК.