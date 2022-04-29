Представлен 75-дюймовый smart-телевизор Redmi A75 2022

Бренд Redmi представил в Китае новую модель smart-телевизора A75 2022. Технические характеристики устройства идентичны модели Redmi A58 2022, который был представлен несколько дней назад. Есть только одно ключевое отличие — диагональ телевизора составляет 75 дюймов.

Redmi A75 2022 оснащен 4К-дисплеем с частотой обновления 60 Hz. Соотношение площади экрана к корпусу составляет 97,8%. Заявлено 78% охвата цветового пространства DCI-P3.

Телевизор оснащен четырехъядерным процессором (Arm Cortex-A35), объем оперативной памяти составляет 1,5 Gb, емкость флеш-памяти – 8 Gb. Есть адаптеры Wi-Fi (2,4 GHz) и Bluetooth 5.0, два порта USB, два видеовхода HDMI, разъем RJ-45 и два стереодинамика мощностью по 10 Вт каждый. Устройство работает на последней версии MIUI TV, которая позволяет пользователям подключать телевизор к экосистеме умного дома Xiaomi.

Redmi A75 2022 поступит в продажу 5 мая по цене 515 долларов. Предзаказ уже открыт.