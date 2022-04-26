Redmi A58 2022 — 58-дюймовый 4К-телевизор за 260 долларов

Компания Xiaomi представила в Китае телевизор Redmi A58 2022. Устройство заключено в тонкий металлический корпус. Модель оснащена 58-дюймовым дисплеем разрешением 4К. Повышенной кадровой частоты нет, максимум –60 Hz.

Установлен четырехъядерный процессор, объем оперативной памяти составляет 1,5 Gb, емкость флеш-памяти – 8 Gb. Есть адаптер Wi-Fi (2,4 GHz), два порта USB, два видеовхода HDMI, разъем RJ-45 и два стереодинамика мощностью по 10 Вт каждый.

Продажи телевизора Redmi A58 2022 в Китае стартуют 28 апреля по цене 260 долларов.