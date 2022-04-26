26.04.2022

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Nike представил свои первые виртуальные кроссовки Cryptokicks

Nike Cryptokicks

Компания Nike представила свои первые виртуальные кроссовки, разработанные совместно со RTFKT Studios, которую приобрела в декабре 2021 года. Новинка, визуально похожая на модель Dunk, получила название Cryptokicks.

Кроссовки доступны только владельцам NFT-токенов Mnlth — «цифровых обувных коробок», которые ранее компания отправила владельцам 3D-аватаров Clone-X, созданных совместно с японским художником Такаши Мураками.

Виртуальные кроссовки Cryptokicks для цифровых аватаров в метавселенной представлены в восьми цветовых расцветках — черной, серой, зеленой, розовой, фиолетовой, красной, белой и синей. В будущем у пользователей и партнеров компании появится возможность самостоятельно создавать и менять расцветки.

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