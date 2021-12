Nike приобрела стартап RTFKT Studios, разрабатывающий виртуальные кроссовки

Американская компания Nike приобрела RTFKT Studios – стартапа, разрабатывающего виртуальные кроссовки и предметы коллекционирования. Условия сделки не разглашаются. Президент и гендиректор Nike Джон Донахью (John Donahoe) указал в заявлении, что сделка «ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры».

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA

— RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021