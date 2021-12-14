Nike приобрела стартап RTFKT Studios, разрабатывающий виртуальные кроссовки

Американская компания Nike приобрела RTFKT Studios – стартапа, разрабатывающего виртуальные кроссовки и предметы коллекционирования. Условия сделки не разглашаются. Президент и гендиректор Nike Джон Донахью (John Donahoe) указал в заявлении, что сделка «ускоряет цифровую трансформацию Nike и позволяет обслуживать спортсменов и авторов на стыке спорта, творчества, игр и культуры».

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Основанный в 2019 году, RTFKT становится все более популярным среди любителей кроссовок и идеи Web3, а нынешний бум NF-токенов еще больше способствовал продвижению бренда.

В феврале этого года стартап выпустил несколько моделей виртуальных кроссовок в сотрудничестве с художником Fewocious и заработал более 3 млн. долларов, продав более 600 пар кроссовок, которые даже нельзя будет обуть в реальном мире. В марте компания стала партнером производителя видеоигр Atari, для разработки ограниченной коллекции виртуальных кроссовок в стиле Atari. В ноябре RTFKT в партнерстве с художником Такаши Мураками (Takashi Murakami) на аукционе NFT продал 20 тыс. 3D-аватаров, ставших частью коллекции CloneX.